Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: LKW rutscht in den Graben, Straßensperrung

Bild-Infos

Download

Hamm (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Dienstag, 19. Dezember, 14:30 Uhr im Einmündungsbereich Baumstraße / Im Tal. Hier fuhr ein 63jähriger dänischer LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der Straße Im Tal in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte, nach links in die Baumstraße abzubiegen. Der LKW hatte Kranteile und einen Container geladen. Nicht zuletzt aufgrund der Überlänge des Fahrzeuges und der örtlichen Gegebenheiten geriet das Fahrzeug auf die dortige Bankette und das der LKW-Fahrer fuhr sich fest. Es entstand Sachschaden in Form von Flurschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro, zudem wurden Verkehrszeichen beschädigt. Für die Bergung des LKW ist ein Kran erforderlich, welcher durch die Spedition beauftragt wird. Da die Baumstraße in diesem Bereich bis zur Bergung unpassierbar ist, wurde durch die Stadt Hamm Verkehrszeichen zur Straßensperrung aufgestellt. Die Sperrung wird noch einige Stunden anhalten. Der LKW-Fahrer wurde im Rahmen der Unfallaufnahme mit einem Verwarnungsgeld belegt. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell