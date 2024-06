Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Sachbeschädigung im ICE - Bundespolizei sucht Zeugen

Fulda (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat am Montagabend, kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Fulda, eine Scheibe im ICE 272 eingeschlagen. Aufgefallen war der Mann bei der Fahrscheinkontrolle, bei der er keinen gültigen Fahrausweis vorweisen konnten. Unmittelbar danach riss er einen Nothammer aus der Halterung und schlug damit auf eine Scheibe sowie Teile der Innenverkleidung des Zuges ein. Als der Zug, gegen 22.30 Uhr, kurz darauf zu Stehen kam, flüchtete der Unbekannte aus dem Zug in den Gleisbereich. Hierauf wurden die Gleise im Bahnhof für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den Bereich ab. Trotz der intensiven Absuche und der eingeleiteten Fahndung, an der sich auch eine Streife der Hessischen Landespolizei beteiligte, konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Reisende beschrieben den Unbekannten als einen 170-175cm großen Mann im Alter von etwa 30-50 Jahren mit einem Dreitagebart und einer Glatze. Neben Turnschuhen hatte der Mann eine schwarze Gürteltasche getragen. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 27 Zügen zu Verspätungen. Der betroffene ICE musste aufgrund der Beschädigung in Fulda enden. Die etwa 100 Reisenden mussten ihre Fahrt in Richtung Hamburg mit einem Ersatzzug fortsetzen. Gegen den noch unbekannten Mann hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr eingeleitet. Zu den laufenden Ermittlungen werden Zeugen gesucht die Angaben zu dem Unbekannten machen können, Hinweise können unter der Telefonnummer 0561/81616-0 der Bundespolizeiinspektion Kassel gemeldet werden.

