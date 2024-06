Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall auf der L516 zwischen Pkw und Rollerfahrer

Edesheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am späten Dienstagnachmittag gegen 17:50 Uhr auf der L516 zwischen Edesheim und Edenkoben zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rollerfahrer und einem Pkw. Der 59-jährige Rollerfahrer zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden. Der 49-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe 11000EUR. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein sachverständiger Gutachter hinzugezogen. Die L516 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 20:15 Uhr gesperrt bleiben.

