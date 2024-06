POL-PDLD: Edenkoben - Mit dem Handy erwischt

Kandel (ots) - Wie gestern bekannt wurde, verschafften sich unbekannte Täter in den letzten Tagen Zutritt auf eine Baustelle in Kandel in der Jahnstraße. Dort wurde ein Baustellenradio in Wert von ca. 300 Euro entwendet. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen Rückfragen bitte an: ...

