BPOLI-KA: (HD) Frau am Heidelberger Hauptbahnhof bestohlen

Mannheim/ Stuttgart (ots) - Am gestrigen Sonntagabend (19.11.2023) konnten zwei 23 und 27 Jahre alte Taschendiebe am Stuttgarter Hauptbahnhof vorläufig festgenommen werden. Die beide marokkanischen und algerischen Staatsangehörigen sollen gegen 19:45 Uhr zunächst den Rucksack eines Reisenden in einem ICE am ...

