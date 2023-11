Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, der BPOLI Karlsruhe und der BPOLI Stuttgart: Festnahmen am Stuttgarter Hauptbahnhof

Mannheim/ Stuttgart (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (19.11.2023) konnten zwei 23 und 27 Jahre alte Taschendiebe am Stuttgarter Hauptbahnhof vorläufig festgenommen werden. Die beide marokkanischen und algerischen Staatsangehörigen sollen gegen 19:45 Uhr zunächst den Rucksack eines Reisenden in einem ICE am Mannheimer Hauptbahnhof gestohlen und sich anschließend in einen weiteren Fernzug begeben haben. Nachdem der 45-jährige Geschädigte den Verlust seines Gepäckstückes bemerkt hatte, informierte er die Bundespolizei, welche umgehend mit den Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen begannen. Schließlich konnte festgestellt werden, dass die beiden bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Täter mit einem ICE in Richtung Stuttgart unterwegs waren. Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen die beiden Männer bei Ankunft des Zuges in Stuttgart an und nahmen sie aufgrund des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls vorläufig fest. Im Rahmen dieser Maßnahmen meldete sich eine weitere Reisende, welcher die beiden Beschuldigten ebenfalls eine Tasche auf der Fahrt entwendet hatten. Ein Teil des Diebesgutes konnte bei den Festgenommenen durch die Streifen aufgefunden und bereits an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Die Männer werden im Laufe des heutigen Tages (20.11.2023) einem zuständigen Richter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der über die Fortdauer der Festnahme entscheidet.

