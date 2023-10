Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 35-Jähriger bittet Bundespolizei um Hilfe und hat Schreckschusswaffe, Sturmhaube und zwei Grinder im Gepäck

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 10. Oktober 2023 wurde eine Streife der Bundespoli-zei gegen 12:00 Uhr am Hauptbahnhof Magdeburg von einem polnischen Staatsbürger angesprochen und um Hilfe gebeten. Der Hilfesuchende begleitete die eingesetzten Beamten zur Klärung des Sachverhaltes freiwillig zur Dienststelle am Hauptbahnhof. Dort erfolgte zum Zwecke der Eigensicherung eine Durchsuchung, welche erstaunliches zum Vorschein brachte: Bei dem 35-Jährigen wurden eine Schreck-schusswaffe, eine Sturmhaube und zwei sogenannte Grinder (Gewürzmühlen) mit Anhaftungen von Betäubungsmitteln aufgefunden. Die festgestellten Gegenstände wurden beschlagnahmt und der Mann erhielt Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffen-und Betäubungsmittelgesetz. Hilfe wollte der 35-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von den Bundespolizisten nicht mehr annehmen. Er verließ die Dienststelle, um seinen Weg fortzusetzen.

