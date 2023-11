BPOLI-KA: Mann bedroht Reisende im Zug

Wiesloch (ots) - Am Montagmorgen (13. November) hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger eine 19-Jährige am Bahnhof Wiesloch-Walldorf sexuell belästigt. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Gegen 8:50 Uhr befand sich die Heranwachsende auf einer Sitzbank direkt am Bahnhofsgebäude, um auf die S3 in Richtung Mannheim zu warten. Nach der Einfahrt des Zuges versperrte der unbekannte Tatverdächtige der ...

