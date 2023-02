PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Frau bei Auseinandersetzung verletzt +++ Ölofenbrand in der Altstadt +++ Schaufensterscheibe eingeschlagen +++ Auf Parkplatz geschlagen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Frau bei Auseinandersetzung verletzt, Hadamar-Oberweyer, Oberdorfstraße Mittwoch, 08.02.2023, 21:00 Uhr

(wie) Am Mittwochabend wurde eine Frau bei einer Auseinandersetzung auf offener Straße in Oberweyer verletzt. Ein Zeuge verständigte gegen 21:00 Uhr die Polizei, da er in der Oberdorfstraße beobachtet hatte, wie ein Mann und eine Frau eine Auseinandersetzung auf dem Gehweg hatten. Hierbei sei der Mann handgreiflich geworden und habe die Frau zu Boden gebracht und sie dort malträtiert. Hierbei sei die Frau ganz deutlich verletzt worden. Anschließend seien jedoch beide zusammen in einen Opel eingestiegen und davon gefahren. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug war danach leider erfolglos. Somit sind bisher Täter und Opfer unbekannt. Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

2. Ölofenbrand in der Altstadt,

Limburg, Kolpingstraße, Donnerstag, 09.02.2023, 09:45 Uhr

(wie) In Limburg hat am Donnerstagvormittag ein Ölofen in einer Wohnung in der Altstadt gebrannt. Zeugen riefen gegen 09:45 Uhr die Feuerwehr und die Polizei in die Kolpingstraße, da es dort in einem Fachwerkgebäude brannte. Zudem sollte eine Frau an einem Fenster um Hilfe rufen, da sie nicht aus ihrer Wohnung herauskäme. Sofort eilten die Einsatzkräfte in die Altstadt. Die Frau vom Fenster war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus der Wohnung befreit worden, ein Nachbar hatte die verschlossene Tür gewaltsam geöffnet. Die Wohnungstüre war offenbar von außen abgeschlossen worden, da sie sonst nicht geschlossen bleibt. Ein Ölofen im Obergeschoss des Hauses war außer Kontrolle geraten und hatte so für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und das Gebäude lüften. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand außer Verrußungen kein Schaden. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

3. Schaufensterscheibe eingeschlagen,

Limburg, Schiede, Dienstag, 07.02.2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 08.02.2023, 21:00 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat in den letzten Tagen eine Schaufensterscheibe in Limburg eingeschlagen. Ein 44-Jähriger verständigte am Mittwochabend die Polizei, da er bei der Rückkehr zu seinem Geschäft in der Straße "Schiede" feststellen musste, dass ein unbekannter Täter die Schaufensterscheibe beschädigt hatte. Offenbar war mit einem Gegenstand gegen die Scheibe geschlagen worden, wodurch diese splitterte und beschädigt wurde. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

4. Auf Parkplatz geschlagen,

Limburg, Westerwaldstraße, Dienstag, 07.02.2023, 21:00 Uhr

(wie) Am Dienstagabend wurde ein Mann auf einem Parkplatz in Limburg ins Gesicht geschlagen. Ein 26-Jähriger war gegen 21:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Westerwaldstraße unterwegs. Hier kam es zu einem Streit mit einem Mann und einer Frau, die in einem Pkw vorbeifuhren. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der unbekannte Mann, der offenbar Beifahrer in den Pkw war, dem 26-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Hierbei wurde der 26-Jährige verletzt. Unbeteiligte kamen ihm zur Hilfe und retteten ihn vor weiteren Schlägen. Die Angreifer flohen daraufhin mit dem Pkw in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Insbesondere die hilfsbereiten Passanten werden gebeten, sich zu melden. Wer kann Hinweise zu dem Schläger oder dem Pkw geben?

5. Fußgängerin angefahren,

Bad Camberg, Limburger Straße, Mittwoch, 08.02.2023, 15:40 Uhr

(wie) In Bad Camberg wurde am Mittwochnachmittag eine Fußgängerin angefahren und verletzt. Ein 54-Jähriger befuhr mit einem Saab die Eichbornstraße vom Blumenweg kommend in Richtung B 8/ Limburger Straße. An der B 8 wollte er nach links in die Limburger Straße einbiegen. Hierbei übersah er eine 79-jährige Fußgängerin, die gerade dabei war, die Straße zu überqueren. Die Frau wurde angefahren und verletzt. Nach erster Behandlung am Unfallort, brachte sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell