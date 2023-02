PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher im Landkreis +++ Hochwertiges Auto unterschlagen +++ Sachbeschädigung am Waldkindergarten +++ Küchenbrand +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher im Landkreis,

Limburg/ Runkel, Dienstag, 07.02.2023

(wie) Am Dienstag wurde in Wohnhäuser in Limburg und in Runkel eingebrochen. Gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei zunächst nach Limburg-Linter in die Tannenstraße gerufen. Dort hatten Unbekannte im Laufe des Nachmittags ein Fenster eingeschlagen und waren so in das Innere gelangt. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchwühlt und Modeschmuck entwendet. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 EUR. Gegen 20:40 Uhr riefen Anwohner eines Hauses in der Hochstraße in Runkel-Dehrn um Hilfe, da eine 56-Jährige bei ihrer Rückkehr nach Hause verdächtige Geräusche aus dem Obergeschoss gehört und sich zu Nachbarn gerettet hatte. Die Polizei durchsuchte das Haus mit einem Diensthund und stellte fest, dass Einbrecher im Gebäude, aber schon geflohen waren. Offenbar über eine Leiter hatten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt über ein Fenster verschafft und waren in das Haus eingestiegen. Bei ihrer Suche im Haus fanden sie mehrere Hundert Euro Bargeld und entwendeten dieses. Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

2. Hochwertiges Auto unterschlagen,

Limburg, An der Meil, Dienstag, 07.02.2023, 13:30 Uhr

(wie) In Limburg hat ein Mann am Dienstag ein hochwertiges Fahrzeug ausgeliehen und dann unterschlagen. Ein angeblich 40-Jähriger Mann erschien gegen 13:30 Uhr in einem Autohaus in der Straße "An der Meil" und wollte eine Probefahrt mit einem BMW M 5 durchführen. Hierzu legte er einen dänischen Ausweis vor. Der Mitarbeiter des Autohauses händigte dem Unbekannten die Schlüssel für das Fahrzeug aus und dieser fuhr mit dem grauen BMW davon. Nachdem der Mann nicht wieder zurückkehrte wurde die Polizei verständigt. Das circa 76.000 EUR teure Fahrzeug mit den roten Händlerkennzeichen LM-06025 blieb verschwunden. Der Mann wurde beschrieben als circa 40 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, normal gebaut und mit "indischem Erscheinungsbild". Er soll schwarze Haare bis zu den Ohren als Seitenscheitel getragen, braune Augen und keinen Bart gehabt haben. Bekleidet sei er mit einer dunkelblauen Jeans, einer Steppjacke und braunen Schnürschuhen gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Unterschlagung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

3. Sachbeschädigung am Waldkindergarten, Limburg, In der Eppenau, Montag, 06.02.2023, 12:00 Uhr bis Dienstag, 07.02.2023, 16:00 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat in den letzten Tagen das Zeughaus eines Waldkindergartens in Limburg beschädigt. Der Täter verschaffte sich Zugang zu dem umfriedeten Spielplatz des Waldkindergartens auf der Grünfläche "In der Eppenau". Dort schlug er dann die Scheibe des Zeughauses ein und drang in das Innere vor, offenbar, um dort zu übernachten. Anschließend verließ der Unbekannte das Grundstück wieder, hinterließ aber seine Schlafutensilien und einen Schaden in Höhe von circa 300 EUR. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

4. Gartencontainer aufgebrochen,

Selters-Eisenbach, Hauser Weg, Freitag, 03.02.2023, 14:00 Uhr bis Dienstag, 07.02.2023, 09:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen wurde in Eisenbach ein Gartencontainer aufgebrochen und eine Maschine daraus entwendet. Ein 56-Jähriger verständigte am Dienstagvormittag die Polizei, da er bemerkt hatte, dass unbekannte Täter seit dem letzten Freitag sein Gartengrundstück am Hauser Weg betreten hatten, indem sie zuvor den Maschendrahtzaun aufschnitten. Einen Container auf dem Gartengrundstück hebelten die Täter dann auf und entwendeten ein Stromaggregat aus dem Inneren. Anschließend entkamen die Diebe unerkannt mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

5. Autos aufgebrochen,

Limburg/ Weilburg, bis Dienstag, 07.02.2023

(wie) Zwei Pkw wurden in Limburg und in Weilburg in den letzten Wochen aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. In Weilburg fand ein 76-Jähriger seinen grauen Seat Ateca bei seiner Rückkehr aus dem Urlaub in der Limburger Straße mit eingeschlagenem Beifahrerfenster vor. Aus dem Inneren hatte ein Unbekannter Bargeld und ein Dokument entwendet. In Limburg war ein grauer Volvo S 90 Ziel von Dieben in der Straße "Breites Driesch". Zwischen Freitag und Montag hatten Unbekannte das Fahrzeug gewaltsam geöffnet und diverse Gegenstände wie Tankkarten, Garagendrücker und ähnliches daraus gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt circa 2.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

6. Kleintransporter zerkratzt,

Elbtal-Mühlbach, Hohlstraße, Montag, 06.02.2023, 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(wie) In Elbtal wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Kleintransporter durch Zerkratzen beschädigt. Ein 45-Jähriger hatte am Montagabend einen weißen Nissan Kleintransporter auf einem Parkplatz in der Hohlstraße abgestellt. Als er gegen 23:00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter die Türen der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hatte. Der Sachschaden wird auf mindestens 500 EUR geschätzt. Hinweise werden bei der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

7. Motorradfahrer bei Unfall verletzt,

Selters, Am Schwimbad, Dienstag, 07.02.2023, 15:40 Uhr

(wie) Ein Motorradfahrer wurde am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Niederselters verletzt. Der 38-Jährige befuhr mit einem Honda-Motorrad die L 3449 von Haintchen kommend in Richtung Selters. An der Kreuzung mit der B8/ Am Schwimmbad wollte er nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Zweirad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Bei der Kollision wurde der Motorradfahrer verletzt und musste vom Rettungsdienst untersucht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 EUR.

8. Küchenbrand,

Hadamar-Oberweyer, Unterdorfstraße, Dienstag, 07.02.2023, 16:35 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag kam es in Oberweyer zu einem Brand in der Küche einer Wohnung. Gegen 16:35 wurden Feuerwehr und Polizei in die Unterdorfstraße gerufen, da Bewohnerinnen einer Wohnung sich zu den Nachbarn gerettet hatten, nachdem angebranntes Kochgut die Küche in Brand gesetzt hatte. Alle Bewohner verließen anschließend das Haus und brachten sich in Sicherheit. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der bereits auf die Küchenzeile mitsamt der Dunstabzugshaube übergegriffen hatte. Anschließend lüfteten die Einsatzkräfte das Gebäude. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 EUR geschätzt. Die Polizei geht derzeit nicht von einer strafbaren Handlung aus.

Autobahnpolizei

1. Verletzte bei Unfall auf A 3,

Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Dienstag, 07.02.2023, 11:15 Uhr

(wie) Am Dienstagvormittag kam es auf der A 3 bei Bad Camberg zu einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein 31-Jähriger befuhr mit einem Dacia die A 3 auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt. Drei Kilometer hinter der Tank- und Rastanlage Bad Camberg befand sich eine Baustelle auf dem linken Fahrstreifen und der Verkehr stockte, da sich die Fahrzeuge von links auf den mittleren Fahrstreifen einordnen mussten. Dies bemerkte der 31-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf das Heck des davor fahrenden Opel eines 38-Jährigen auf. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor stehenden Peugeot eines 54-Jährigen und dieser noch auf einen VW, der von einem 56-Jährigen gefahren wurde, geschoben. Bei dem Unfall wurden der 38-Jährige und der 54-Jährige verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf mindestens 26.000 EUR.

