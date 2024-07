Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Telefon-Betrug

Hörstel (ots)

Am Dienstag (09.07.) ist es zu einem Betrug mit einem angeblichen Mitarbeiter eines Mobilfunknetzanbieters gekommen.

Eine 28-jährige Frau bekam am Nachmittag einen Anruf auf ihrem Handy. Dort meldete sich ein Mann, der angab, im Auftrag ihres Mobilfunknetzanbieters tätig zu sein. Der Anrufer sagte der Frau, sie solle per E-Mail Sicherheitscodes bestätigten. Die Frau erhielt die E-Mails, bestätigte diese aber zunächst nicht. Daraufhin meldete sich der Anrufer ein zweites Mal und drängte die Frau dazu, die Codes zu bestätigen, was die 28-Jährige dann auch tat. Danach hatte sie keinen Zugriff mehr auf ihr Handynetz.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal vor diversen Telefonbetrügereien. Wenn Sie von unbekannten Personen kontaktiert werden, werden Sie misstrauisch. Sollten die Personen Ihnen einen Sachverhalt schildern, der unglaubwürdig ist oder Sie einfach nur stutzen lässt, legen Sie sofort auf. Die Täter sind rhetorisch gut geschult und versuchen ihre Opfer in ein langes Gespräch zu verwickeln, um sie so zu überzeugen. Kontaktieren Sie in so einem Fall immer selber die jeweilige Institution, die der Anrufer angegeben hat, unter der Ihnen bekannten Nummer. So stellt sich schnell raus, ob es sich bei dem Telefonat um einen Betrug gehandelt hat.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell