POL-ST: Ibbenbüren, Bushaltehäuschen beschädigt

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag (02.07.), 00.00 Uhr bis Donnerstag (04.07.), 00.00 Uhr in Bockraden und Laggenbeck insgesamt vier Bushaltehäuschen beschädigt. In Bockraden waren die Haltestellen Blome und Beust-Schacht an der Schlickelder Straße sowie die Haltestelle Schürfweg an der Oyenhauser Straße betroffen. In Laggenbeck wurde die Bushaltestelle Fisbecker Forst an der Mettinger Straße beschädigt. An allen vier Haltestellen wurden jeweils eine Glasscheibe beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

