FW Böblingen: Zahlreiche Ehrungen bei der Feuerwehr Böblingen

Böblingen (ots)

Beim Ehrungsabend der Feuerwehr Böblingen im November wurden zahlreiche Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden für ihr jahrelanges, vorbildliches und außerordentliches Engagement geehrt.

"Langjährige und herausragende Arbeit im Ehrenamt ist nicht mehr selbstverständlich. Die Herausforderungen in der Arbeitswelt, die geforderte Flexibilität und Mobilität haben in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Daher ist es umso wichtiger Danke zu sagen. Die Feuerwehr und die Stadt Böblingen tun dies mit diesen Ehrungen, welche ein sichtbares Symbol der Wertschätzung für diese wichtige Arbeit sind.", so Feuerwehrkommandant Thomas Frech in seiner Eröffnungsrede.

Unter den Ehrungen konnten mehrerer Kameradinnen und Kameraden mit dem Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Bronze, Silber und in Gold ausgezeichnet werden. Besonders eindrücklich waren die Ehrungen von Kameraden, welche bereits zwischen 50 und 65 Jahren der Feuerwehr Böblingen angehören. Zu den Ehrungen und Auszeichnungen am Ehrungsabend der Feuerwehr Böblingen, wurden im Verlauf des Jahres mehrere Kameradinnen und Kameraden auf der Kreis- und Landesebene Ausgezeichnet.

Nachfolgend alle geehrten und Ausgezeichneten namentlich aufgezählt:

15 Jahre aktive Dienstzeit: Dominik Deffner, Thomas Durak und Tobias Spengler

25 Jahre aktive Dienstzeit: Michael Büker, Thomas von Berg, Bernd Wohlfahrt und Oliver Zwölfer

40 Jahre aktive Dienstzeit: Rainer Dannecker und Martin Spengler

50 Jahre Mitgliedschaft Feuerwehr Böblingen: Günter Bosch, Werner Elsenhans, Karlheinz Fahrner, Hermann Konz, Peter Maurer und Dietmar Pfeffer

55 Jahre Mitgliedschaft Feuerwehr Böblingen: Jürgen Rudolf

60 Jahre Mitgliedschaft Feuerwehr Böblingen: Rolf Schreckenberger

65 Jahre Mitgliedschaft Feuerwehr Böblingen: Horst Reichert

Ehrungen auf Kreisebene: Klaus Maisch (Ehrenmedaille Silber) und Gunter Grabein (Ehrenmedaille Silber)

Ehrungen auf Landesebene: Roland Pfau (Ehrenmedaille in Gold Landesfeuerwehrverband BW) Thomas Frech (Ehrenmedaille in Gold Landesfeuerwehrverband BW) und Sandra Maisch (Traditionsnadel Jugendfeuerwehr BW)

Ehrungen für die Fluthilfe im Ahrtal: Dominic Kühm und Pascal Tartsch

Ernennung zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr Böblingen: Roland Pfau

Ehrenmitgliedschaft in der Feuerwehr Böblingen: Andreas Beck

Allen geehrten sprechen wir unsere herzlichsten Glückwünsche aus und bedanken uns für diesen bemerkenswerten Einsatz in der freiwilligen Feuerwehr! Bleibt noch lange Gesund und macht weiter so!

