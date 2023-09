Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Gemeinsame Aktion von EDEKA und Jugendfeuerwehr Böblingen auf dem Parkplatz der EDEKA Filiale in Dagersheim ein voller Erfolg.

Böblingen (ots)

Am Samstag, 9. September konnten Bewohnerinnen und Bewohner aus Dagersheim nicht nur einkaufen, sondern sich auch über die Arbeit der Jugendfeuerwehr informieren und zudem bei einer kleinen Stärkung die Jugendfeuerwehr unterstützen.

Attraktives und spannendes Programm der Jugendfeuerwehr als Rahmenprogramm Die Jugendfeuerwehr half den Einkaufenden an der Kasse beim Einpacken ihrer Einkäufe, vor der Filiale wurde ein Grill aufgebaut, bei dem sich jeder vor oder nach dem Einkauf stärken konnte und dadurch einen Beitrag zur Spende der Jugendfeuerwehr beitragen konnte.

Die Jugendfeuerwehr machte dabei mit dem speziell für sie gekaufte Anhänger, der ausgestellt wurde, auf sich aufmerksam. Er ist ausgestattet wie ein normales Feuerwehrfahrzeug, jedoch von der Höhe für Kinder und Jugendliche viel besser und sicherer zu handhaben. Zudem konnten Besucherinnen und Besucher verschiedene Feuerwehrkleidungen, angefangen von der Jugendfeuerwehruniform, bis hin zur Einsatzkleidung von aktiven Feuerwehrleuten, anprobieren. Neben dem Schlauchkegeln, bei dem Besucherinnen und Besucher Ihr Geschick beim Ausrollen eines 20 Meter langen Schlauchs unter Beweis stellen konnten, durfte das Fallklappenspritzen ebenfalls nicht fehlen. Highlight für die anwesenden Kinder war allerdings eine Fahrt mit dem Feuerwehrauto.

Was verbindet EDEKA mit der Feuerwehr?

Freiwillige Feuerwehren sind regional fest verwurzelt und werden fast ausschließlich von ehrenamtlichen Mitgliedern getragen. Dieses Engagement möchte EDEKA Südwest unterstützen und bietet zu diesem Zweck die Feuerwehrwurst an, die seit dem 30. April an den Bedientheken der 900 EDEKA-Märkten in Baden-Württemberg angeboten werden. Ein Teil des Verkaufserlöses der Feuerwehrwurst kommt den Jugendfeuerwehren zugute. "Die freiwilligen Feuerwehren sind auf ehrenamtliches Engagement angewiesen und haben es durch immer mehr Freizeitangebote und schulische Aktivitäten immer schwerer Nachwuchs für sich zu gewinnen. Deshalb tragen wir gerne dazu bei, Aufmerksamkeit für unsere ehrenamtlichen Organisationen im Ort zu schaffen und so junge Menschen für das Ehrenamt zu begeistern", so die Marktleiterin der Dagersheimer Filiale Bianca Wüste.

Die EDEKA Verbrauchergenossenschaft Calw stellte nicht nur gerne die Flächen des Marktes zur Verfügung, sondern spendete im Anschluss an die Veranstaltung auch noch 250 Euro an die Jugendfeuerwehr Böblingen.

"Wir möchten uns bei EDEKA recht herzlich für die großzügige Spende sowie für die Bereitstellung der Fläche bedanken, auf der wir uns präsentieren durften. Zudem selbstverständlich auch bei allen Besucherinnen und Besuchern für die zahlreichen Spenden an unsere Jugendfeuerwehr.", so die Leiter der Jugendfeuerwehr Elke Zimmermann, Bernd Dietterle und Nico Mayan.

Feuerwehren bieten hervorragende Jugendarbeit

Die Arbeit in der Jugendfeuerwehr umfasst die feuerwehrtechnische Ausbildung, mit deren Hilfe bei den Kids auch gezielt das Verständnis für Technik geweckt und gefördert wird. Ganz nebenbei lernen sie außerdem Teamgeist, Kameradschaft und Fairness - und im Zusammenwirken mit anderen erleben sie Verantwortung für ein gemeinsames Ziel. Aber auch Spaß und Geselligkeit kommen in der Jugendfeuerwehr nicht zu kurz, beispielsweise im Rahmen von Spiel- oder Sportdiensten. Die regelmäßigen gemeinsamen Aktivitäten und der Jahresausflug fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Jugendfeuerwehr - und das alles ganz ohne Mitgliedsbeiträge.

Die Jugendfeuerwehr Böblingen übt immer mittwochs ab 18.00 Uhr auf der Feuerwache in Böblingen. Die Dagersheimer Kinder werden von Dagersheimer Betreuer*innen um 17.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Dagersheim nach Böblingen gefahren und danach auch wieder zurück. Bei Interesse können Kinder gerne zu einem unverbindlichen Schnupperdienst vorbeikommen.

