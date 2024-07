Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Gefährdung des Straßenverkehrs, mehrere Gullydeckel ausgehoben, Nachtrag Zeugen gesucht

Saerbeck (ots)

Zusätzlich zu den bereits berichteten Beschädigungen sind weitere Sachbeschädigungen zur Anzeige gebracht worden. Auf der Ibbenbürener Straße in Höhe der Hausnummer 51 wurde ein Stromverteilerkasten beschädigt. Auf der Hahnstraße in Höhe der Hausnummer 4 wurde ein Holzzaun, der als Abgrenzung zwischen Radweg und Fahrbahn dient, beschädigt. Auch in diesen beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben machen kann, wendet sich bitte auch in diesen Fällen an die Polizeiwache in Emsdetten unter 02572/9306-4415.

Erstmeldung vom 08.07.2024, 10.50 Uhr:

An der Ibbenbürener Straße haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in der Nacht zu Sonntag (07.07.) mehrere Gullydeckel ausgehoben. Ein Zeuge hatte die Polizei am Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr darüber informiert. Die Beamten stellten vor Ort zwischen den Hausnummern 47 und 51 auf dem Rad- und Gehweg insgesamt sechs ausgehobene Gullydeckel fest. Darüber hinaus war im Bereich des Kreisverkehrs mit der Hahnstraße ein Verkehrszeichen für den gemeinsamen Rad- und Gehweg aus der Halterung entfernt worden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mitternacht und Sonntagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen, die von der Tat etwas mitbekommen haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese melden sich bitte bei der Wache in Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell