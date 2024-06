Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 56-jähriger Radfahrer durch Sturz schwer verletzt - PKW-Fahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45481 MH-Saarn:

Am Dienstag (25. Juni) gegen 8:30 Uhr war ein 56-Jähriger mit seinem Rad auf dem Radweg der Straßburger Allee in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße unterwegs. An der Kreuzung Straßburger Allee / Düsseldorfer Straße nahm ein unbekannter PKW-Fahrer, der links in die Düsseldorfer Straße abbiegen wollte, dem Radfahrer die Vorfahrt. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 56-Jährige so stark abbremsen, dass er stürzte. Der Unfallbeteiligte fuhr weiter. Schwer verletzt wurde der Mülheimer in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum geflüchteten PKW-Fahrer machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

