POL-E: Essen/Mülheim a.d.R.: Korrektur der Polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2023

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am Montag (24. Juni) gegen 10:00 Uhr war eine 43-jährige Essenerin zu Fuß in der Rathausgalerie unterwegs. Auf Höhe der Eisdiele am Rathaus habe ein E-Scooter-Fahrer, der von hinten angefahren kam, sie mit dem Lenker touchiert, so dass die Passantin zu Boden gesackt sei. Der Fahrer habe ihr daraufhin etwas zugerufen und sei ...

mehr