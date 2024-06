POL-HS: Lkw auf Firmengelände gewaltsam geöffnet

Wegberg-Isengraben (ots) - Unbekannte Personen verschafften sich Zugang zu einem an der Straße In Isengraben gelegenen Baustellengelände und öffneten dort einen Baucontainer, aus dem sie mehrere Werkzeugmaschinen entwendeten. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 29. Mai (Mittwoch), 16.15 Uhr, und dem 3. Juni (Montag), 06.40 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

