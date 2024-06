Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind nach Zusammenstoß mit Pkw gesucht

Erkelenz-Venrath (ots)

Am vergangenen Freitag (31. Mai) fuhr ein 21 Jahre alter Mann gegen 18.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Kuckumer Straße aus einer Hauseinfahrt heraus. Als er mit der Front seines Fahrzeugs auf dem Gehweg verkehrsbedingt warten musste, näherte sich von rechts ein etwa 10 Jahre alter Junge auf seinem Kinderfahrrad, fuhr gegen den rechten Kotflügel des Pkw und fiel zu Boden. Auf die Nachfrage, ob ihm etwas passiert sei, äußerte das Kind, dass alles gut sei, setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr weiter. Am Pkw entstand kein Schaden. Um abzuklären, ob der Junge unverletzt ist, sucht das Verkehrskommissariat nun nach dem Kind. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell