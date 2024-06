Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angebliche Spendensammlerinnen bestehlen Seniorin

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am Montagvormittag (3. Juni) wurde eine Seniorin Opfer eines Diebstahls. Die 85-Jährige war gegen 11 Uhr im Bereich des Heinrich-Jansen-Wegs unterwegs und wurde dort auf zwei Frauen aufmerksam, die sich durch Handbewegungen verständigten und den Eindruck erweckten, taubstumm zu sein. Sie führten zudem eine Spendenliste mit sich, auf der bereits mehrere Namen und Geldbeträge vermerkt waren. Die Erkelenzerin trug sich ebenfalls in die Liste ein und holte ihr Portmonee hervor, aus dem sie Geld entnahm. Danach steckte sie das Portmonee wieder in die an ihrem Arm hängende Einkaufstasche. Die unbekannten Frauen bedankten sich überschwänglich bei der Spenderin und bedrängten sie. Später stellte die Seniorin fest, dass aus ihrer Geldbörse das Scheingeld fehlte, das sie kurz vor der Begegnung mit den unbekannten Frauen an einem Bankautomaten gezogen hatte. Die Spendensammlerinnen waren beide etwa 160 Zentimeter groß und korpulent. Sie hatten schwarze lange Haare, die sie nach hinten zusammengebunden trugen und waren mit hellen Kleidungsstücken bekleidet. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

