Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsschild beschädigt

Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Besucher des Feuerwehrfestes Wassenberg, zwei Männer und eine Frau, die zudem einen Säugling dabeihatte, wurden am frühen Sonntagmorgen (2. Juni) um kurz nach 2 Uhr der Örtlichkeit verwiesen, da einer der Männer auf Grund seiner Alkoholisierung aggressiv wurde. An der Zufahrt zur Roermonder Straße brachen sie ein Verkehrsschild aus dem Boden. Die unbekannte Frau trug einen neonfarbenen Kapuzenpullover; einer der Männer einen schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift. Die Gruppe flüchtete zu Fuß in Richtung Birgelen. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell