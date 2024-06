Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kioskbesitzer nach Angriff verletzt

Zeugensuche

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Samstag (1. Juni) war ein Hückelhovener um kurz nach 15 Uhr gerade damit beschäftigt, Waren in seinem an der Meurerstraße gelegenen Kiosk einzuräumen, als zwei bislang unbekannte männliche Personen den Kiosk betraten und den Ladenbesitzer unvermittelt körperlich angriffen und schlugen. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der 40-Jährige wurde durch die Schläge verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Die Schläger waren etwa 16 bis 17 Jahre alt und zirka 180 bis 190 Zentimeter groß. Einer von ihnen war Brillenträger. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell