Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person

Sprockhövel (ots)

Am 10.05.2024 um 17:05 Uhr fuhr ein 68-jähriger Sprockhöveler mit seinem PKW Mercedes-Benz in den Kreisverkehr der Bochumer Straße in Sprockhövel ein und übersah einen sich dort bereits befindlichen 50-jährigen Wittener mit seinem Trike der Marke Yamaha. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge das Trike mitsamt Fahrer umkippte und aus dem Kreisverkehr rutschte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Der Wittener Fahrzeugführer wurde leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

