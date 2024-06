Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 02.06.2024

Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg - versuchter Diebstahl eines Rollers

Am Freitag, 31.05.2024 gegen 22:33 Uhr versuchten 2 unbekannte Täter einen Motorroller von der Franz-Savels-Straße zu entwenden. Der Roller war mittels Alarmalage gesichert, so dass die unbekannten Täter von dem Roller abließen und flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen oder hat etwas beobachtet? Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Geilenkirchen-Immendorf - Diebstahl eines Pkw

Im Tatzeitraum, 31.05.2024 13:00 Uhr bis 01.06.2024 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Peugeot 208 von der Grünstraße in Geilenkirchen. Der Pkw war auf der frei zugänglichen Garageneinfahrt vor dem Wohnhaus geparkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen oder hat etwas beobachtet? Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Verkehrsunfälle

Erkelenz - Verkehrsunfall mit Fußgänger

Am Freitag, 31.05.2024 um 23:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Fußgänger. Die 20-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Roermonder Straße in Erkelenz in Fahrtrichtung Wegberg als plötzlich eine Person auf die Fahrbahn trat. Der-33 jährige Fußgänger wurde von dem Pkw der 20-jährigen erfasst und schwer verletzt. Er wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der beteiligte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn der Roermonder Straße gesperrt.

Selfkant-Süsterseel - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Samstag, 01.06.2024 um 16:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Suestrastraße in Selfkant-Süsterseel. Eine 77-jährige Fahrzeugführerin übersah einen geparkten Pkw. Beim Zusammenstoß wurden die 77-jährige Fahrerin und ihre 73-jährige Beifahrerin verletzt. Beide Personen wurden mittels Rettungswagen in nahegelegene Kränkenhäuser verbracht. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

i.A.

Dürrmann, PHK

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell