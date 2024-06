Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr.152/2024 vom 01.06.2024

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Wegberg - Brand einer Scheune

Am 31.05.2024, gegen 19.20 Uhr, verschafften sich zunächst unbekannte Täter Zugang zu einer Scheune auf der Venrather Straße in Wegberg und setzten diese in Brand. Bei ihrer Flucht konnten sie durch Zeugen im Nahbereich gestellt werden. Das Feuer wurde nach mehrstündigen Löscharbeiten durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wegberg - Diebstahl aus Garage

Am Bachmannsgraben in Wegberg brachen unbekannte Täter in der Zeit vom 30.05.2024 bis zum 31.05.2024 in die Garage eines Einfamilienhauses ein und entwendeten zwei dort abgestellte Fahrräder. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung.

i.A.

von der Bank, PHKin

