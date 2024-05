POL-HS: Einbrecher stehlen Pkw

Heinsberg-Horst (ots) - Eine ehemalige Telefonzelle, die umgebaut und danach als Bücherausleihstation genutzt wurde, geriet am frühen Donnerstagmorgen (30. Mai) um kurz nach 6 Uhr an der Randerather Straße in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei ermittelt indes wegen des Verdachts der Brandstiftung. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: ...

mehr