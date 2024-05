POL-HS: Selbstbedienungsautomat aufgebrochen

Heinsberg-Dremmen (ots) - Einbrecher drangen in der Nacht zu Dienstag (28. Mai), zwischen 2 Uhr und 05.30 Uhr, in der Straße An der Eiche gewaltsam in ein Wohnhaus ein und danach in eine auf demselben Grundstück befindliche Firma. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld, Debitkarten sowie mehrere Speicherkarten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

