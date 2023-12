Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken mit dem Roller vor der Polizei geflohen

Celle (ots)

Bergen/Sülze - Am 06.12.2023 teilt der Geschäftsführer eines Einkaufsmarkt in der Straße Salinenplatz mit, dass vor dem Geschäft eine männliche Person gerade versuche einen Roller, ohne Kennzeichen, zu starten. Außerdem mache die Person den Eindruck, als sei sie alkoholisiert. Noch vor dem Eintreffen der Streife kann die männliche Person seinen Roller starten und fährt in Richtung Bergen davon. Eine zufällig in der Nähe streifende Besatzung sieht den Rollerfahrer und versucht diesen durch Anhaltesignal zur Kontrolle zu bewegen. Der Rollerfahrer ignoriert das Anhaltesignal und versucht zu flüchten. Bei seiner Flucht stürzt der Rollerfahrer, ohne zutun von außen, und versucht weiter zu Fuß zu türmen. Die Kolleg:innen können den 19-jährigen schnell stellen und verbringen ihn dann, für weitere Maßnahmen, zur Polizei nach Bergen. Der 19-jährige verhält sich zunächst renitent und versucht die polizeilichen Maßnahmen durch Gegenwehr zu unterbinden. Schließlich konnten bei seiner Durchsuchung noch Betäubungsmittel und eine nicht geringe Menge Bargeld aufgefunden werden. Anschließend ist im Krankenhaus bei ihm Blut abgenommen worden, um eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol und Drogen nachzuweisen. Diverse Ermittlungsverfahren gegen ihn sind eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell