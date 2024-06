POL-HS: Mehrere E-Scooter gestohlen

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Am Samstag (1. Juni) war ein Hückelhovener um kurz nach 15 Uhr gerade damit beschäftigt, Waren in seinem an der Meurerstraße gelegenen Kiosk einzuräumen, als zwei bislang unbekannte männliche Personen den Kiosk betraten und den Ladenbesitzer unvermittelt körperlich angriffen und schlugen. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der 40-Jährige wurde durch die Schläge verletzt und ...

