POL-HAM: Jutebeutel mit Marihuana und 3.000 Euro Bargeld- Polizei geht gegen illegalen Handel vor

Hamm-Herringen (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag, 25. April, eine 43-jährige Frau festgenommen - gegen die Frau aus Hamm lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund vor. Im Rahmen eines Einsatzes konnte die Frau gegen 1.10 Uhr in einer Wohnung an der Kurt-Schumacher-Straße angetroffen werden. Die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung ...

