POL-HAM: Sachschaden von über 700 Euro - Unbekannter zerdeppern Fensterscheibe

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige schlugen zwischen Dienstag, 23. April, 22.15 Uhr, und Mittwoch, 24. April, 7.50 Uhr, die Fensterscheibe eines Sonnenstudios an der Römerstraße ein.

Eine böse Überraschung erlebte die Mitarbeiterin eines Sonnenstudios an der Römerstraße als sie am Mittwochmorgen an ihrem Arbeitsplatz erschien. Augenscheinlich über Nacht schlugen Unbekannte ein Loch in eine der Fensterscheiben des Sonnenstudios.

Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 700 Euro.

Bislang liegen keine Hinweise auf die Tatverdächtigen vor.

Hinweise zu der Sachbeschädigung oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell