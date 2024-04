POL-HAM: 500 Liter Diesel aus Lkw abgezapft

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Auf der Hammer Straße hat ein unbekannter Fahrer zwischen 17.30 Uhr am Montag, 22. April, und 7 Uhr am Folgetag einen schwarzen Mercedes-Benz beschädigt. Der Besitzer hatte seinen Wagen auf einem Parkplatz zwischen Geiststraße und Hochstraße abgestellt und bei seiner Rückkehr den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro am Fahrzeugheck festgestellt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei ...

mehr