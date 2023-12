Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrt ohne Führerschein

Gifhorn (ots)

Zwei Beamte der Polizei Gifhorn befanden sich in der gestrigen Montagnacht, gegen 23:30 Uhr, auf einer Streifenfahrt durch das Stadtgebiet von Gifhorn. Auf dem Calberlaher Damm wurden sie auf einen Volkswagen Polo aufmerksam und entschlossen sich zu einer Kontrolle von Fahrer und Fahrzeug. Der 30-jährige Fahrer, er war alleiniger Insasse, gab an, dass er kürzlich seine Geldbörse verloren habe und sich in dieser auch der Führerschein befand. Deshalb könne er diesen nicht vorzeigen, er sei aber im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten prüften dies in den polizeilichen Auskunftssystemen und stellen fest, dass der Mann nicht im Besitz der Fahrerlaubnis war. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, seine Fahrt war beendet.

