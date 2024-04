POL-HAM: Parkplatz-Unfall an der Friedrich-Ebert-Straße - Augenzeuge gesucht

Hamm-Rhynern (ots) - Ein Einbrecher ist zwischen 19.45 Uhr am Montag, 22. April, und 5 Uhr am nächsten Morgen in eine Bäckerei an der Unnaer Straße eingedrungen. Zwar konnte die gläserne Eingangstür des Geschäfts nahe der Werler Straße seiner Gewaltanwendung nicht standhalten. Am Tresor jedoch scheiterte der Unbekannte: Diesen beschädigte er lediglich, konnte ihn aber nicht öffnen. So entkam der Täter ...

