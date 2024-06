POL-HS: BMW gestohlen

Erkelenz (ots) - Im Stadtgebiet stahlen unbekannte Täter in den letzten Tagen mehrere E-Scooter. Vergangene Woche Donnerstag (30. Mai), zwischen 17.15 Uhr und 22.15 Uhr, und Freitag (31. Mai), zwischen 17.10 Uhr und 22 Uhr, verschwanden am Zehnthofweg zwei der Elektrokleinstfahrzeuge. Am 2. Juni (Sonntag) stahlen Diebe im Bereich der Aachener Straße / Westpromenade, im Tatzeitraum zwischen 20.45 Uhr und 21.05 Uhr, einen ...

