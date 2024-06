Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gemeinsame Pressemitteilung des KPB Heinsberg und der Staatsanwaltschaft Aachen

Heinsberg (ots)

Im Rahmen einer gemeinsamen Aktion gegen Akteure des grenzüberschreitenden Kraftfahrzeugdiebstahls haben Ermittler am 4. Juni 2024 in den Niederlanden insgesamt neun Objekte durchsucht und sieben Beschuldigte festgenommen. Den Maßnahmen liegen umfangreiche länderübergreifende Ermittlungen niederländischer und deutscher Strafverfolgungsbehörden zugrunde. Auf deutscher Seite sind die für die Bekämpfung des schweren Bandendiebstahls zuständigen Abteilungen der Kreispolizeibehörde Heinsberg und der Staatsanwaltschaft Aachen beteiligt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um niederländische Staatsangehörige im Alter von 17 bis 54 Jahren. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, eine Vielzahl von Kraftfahrzeugen, vornehmlich Kleintransporter entwendet, ausgeschlachtet und die Einzelteile gewinnbringend verkauft zu haben. Die Maßnahmen dauern an. Es wird daher um Verständnis gebeten, dass weitere Einzelheiten (derzeit) nicht mitgeteilt werden können.

