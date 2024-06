Polizei Essen

POL-E: Essen: E-Scooter-Fahrer touchiert Fußgängerin und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Am Montag (24. Juni) gegen 10:00 Uhr war eine 43-jährige Essenerin zu Fuß in der Rathausgalerie unterwegs. Auf Höhe der Eisdiele am Rathaus habe ein E-Scooter-Fahrer, der von hinten angefahren kam, sie mit dem Lenker touchiert, so dass die Passantin zu Boden gesackt sei. Der Fahrer habe ihr daraufhin etwas zugerufen und sei geflüchtet. Die 43-Jährige wurde leicht verletzt.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Unfallbeteiligten machen können. Dieser wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - 30-40 Jahre alt - Kräftige Statur - Ca. 1,80 bis 1,90 m groß - Dunkle Haare - Bekleidet mit einem roten Shirt und einem schwarzen Basecap

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell