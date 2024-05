POL-PPWP: Kleiner Rempler, große Folgen

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei ist einer Diebin auf der Spur, die am Montagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Pariser Straße eine Tasche samt Inhalt gestohlen hat. Ein 24-jähriger Mann meldete den Diebstahl und berichtete, dass er gegen 15.30 Uhr in dem Markt die Postfiliale besucht hatte, um ein Paket wegzuschicken. Als er den Laden wieder verließ, vergaß er seine kleine Tasche im Bereich der Theke - darin ...

mehr