Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fotofahndung nach Ladendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht mit der Hilfe von Fotos nach einem mutmaßlichen Parfümdieb. Der Mann hielt sich am 28. März gegen 13:15 Uhr in einer Parfümerie an der Hochstraße auf und entwendete dort mehrere Herrendüfte.

Fotos und weitere Information finden Sie in unserem Fahndungsportal unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/138049

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegengenommen.

