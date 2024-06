Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Essen: Wer kennt die Frau? Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots)

Am 4. April gegen 16:10 Uhr kam es in einem Supermarkt Am Südring-Center zu einem Diebstahl eines Portemonnaies. Im Anschluss versuchte eine bislang unbekannte Tatverdächtige mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte Bargeld abzuheben. Dazu suchte sie gegen eine Bank in Essen auf.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/137972

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegengenommen.

