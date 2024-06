Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht zwei Männer, die sich auf betrügerische Weise Zutritt zu einer Wohnung verschafften und Bargeld entwendeten.

Am Mittwochnachmittag um 13:50 Uhr klingelten die beiden Unbekannten an der Wohnungstür der Seniorin am Loekamptor. Sie gaben sich als Handwerker aus und erklärten, dass sie den Fernseher überprüfen müssten. In der Wohnung lenkte einer der Männer die Seniorin ab, der Andere entwendete in dieser Zeit eine dreistellige Summe Bargeld aus dem Schlafzimmer. Die Täter erklärten, dass ihre Arbeiten abgeschlossen seien und flüchteten. Der Seniorin bemerkte den Diebstahl im Anschluss und informierte die Polizei.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

1.Person : groß, stabil gebaut, dunkle Haare, Brille, schwarz gekleidet

2.Person: klein, dunkle Haare, stabil gebaut, Vollbart, schwarz gekleidet

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegengenommen.

Leider handelt es sich bei diesem Betrug um keinen Einzelfall. Die Täter nutzen verschiedenste Betrugsmaschen, um sich Zutritt zu einer Wohnung oder einem Haus zu verschaffen und dort unter anderem Bargeld zu entwenden. Schützen Sie sich und lassen Sie grundsätzlich keine fremden Personen in die eigenen vier Wände.

Weitere Tipps und Hinweise zum Thema "Betrug" finden Sie auch auf unserer Internetseite:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

