POL-RE: Gladbeck: Fotofahndung nach Diebstahl/Betrug

Recklinghausen (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstag (17.00 Uhr) auf Mittwoch (6.20 Uhr) in eine Gewerbeimmobilie auf der Kirchstraße ein. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Sie entwendeten einen Tresor und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

