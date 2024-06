POL-RE: Gladbeck: Einbruch auf der Kirchstraße - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots) - Am Montag (10.06.24) meldete eine 82-Jährige aus Castrop-Rauxel einen Unfall bei der Polizei. Sie gab an, dass sie gegen 12.00 Uhr in einem Parkhaus an der Grutholzallee rückwärts aus einer Parkbucht gefahren sei. Hierbei habe sie vermutlich ein anderes Auto touchiert. An dem Auto der Seniorin konnte bläulicher Lackabrieb festgestellt werden. ...

