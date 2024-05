Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240521.5 Süderheistedt: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht nach Zeugen

Süderheistedt (ots)

In der Zeit des 18.03.2024 bis zum 20.05.2024, 13:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Heider Straße. Der Hauseigentümer hatte nach längerer Abwesenheit den Einbruch zur Mittagszeit am 20.05.24 der Polizei gemeldet. Unbekannte entwendeten die gesammelten Modelleisenbahnen des Geschädigten. Die Täter schlugen vorher ein Loch in eine Fensterscheibe und entriegelten danach das beschädigte Fenster, um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Hier erbeuteten die Einbrecher insgesamt drei große Umzugkartons voll mit besagtem Konvolut an Modelleisenbahnen samt dazugehöriger Elektronik. Der Wert der Sammlung beläuft sich auf 6.000 EUR. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich unter 0481 - 940 bei der Kripo in Heide melden.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell