Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen um 05.44 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Skoda die Hildrizhauser Straße in Richtung Ehningen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr dort gegen zwei Straßenlaternen und überschlug sich mehrfach. Im Anschluss daran rutschte der Pkw über die IBM-Allee sowie die dortigen Verkehrsinseln, prallte gegen eine größere Werbetafel und kam vor dieser auf den Rädern zum Stehen. Das Fahrzeug löste per ECall einen automatischen Notruf aus, durch welchen die Rettungskräfte verständigt wurden. Der 33-Jährige erlitt durch den Verkehrsunfall schwere Kopfverletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr war auch die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt.

