Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend um 21:43 Uhr betrat ein noch unbekannter Täter eine Tankstelle in der Marbacher Straße in Ludwigsburg und verlangte Bargeld. Die 20-jährige Mitarbeiterin fertigte gerade die Abrechnung. Als sie den Täter ansprach, zog dieser eine Schusswaffe aus einer mitgeführten Papiertüte und richtete diese auf die Mitarbeiterin. Sie übergab daraufhin Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Danach verließ der Täter die Tankstelle und fuhr mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung Ludwigsburg-Neckarweihingen davon. Der Täter war mit einem schwarzen Halstuch, das er über die Nase gezogen hatte, und einer schwarzen Basecap bekleidet. Er trug schwarze Gummihandschuhe, dunkle Kleidung und hatte eine korpulente Statur. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um weitere Hinweise unter der Telefonnummer: 0800 1100225 oder unter E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de.

