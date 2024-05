Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240521.4 Glückstadt: Versuchter Raub in der Nacht zum Sonntag

Glückstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat eine Gruppe junger Menschen in Glückstadt versucht, einem Mann seine Tasche gewaltsam abzunehmen. Die Polizei ermittelte die Tatverdächtigen im Alter von 12 bis 15 Jahren nur wenig später.

Gegen 01.30 Uhr befand sich der Geschädigte auf dem Nachhauseweg in der Nordmarkstraße. Hier sprach eine Gruppe Kinder und Jugendlicher den Glückstädter an und bat um Geld. Dies händigte der Anzeigende aus und setzte seinen Weg fort. Die Fünfergruppe folgte dem 33-Jährigen, griff ihn wenig später körperlich an und nahm ihm seine Sporttasche ab. Im Anschluss ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und flüchteten, die Tasche ließen sie zurück. Der Geschädigte erlitt bei dem Vorfall eine leichte Verletzung und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Wenig später griffen Beamte die Tätergruppe im Alter von 12 bis 15 Jahren in Glückstadt auf. Bei den Beschuldigten handelte es sich um drei weibliche und zwei männliche Personen aus dem Stadtgebiet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell