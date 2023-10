Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - überfüllte Unterführung

Edenkoben (ots)

Aufgrund des heftigen Niederschlags in der Nacht vom 19.10.2023 kam es in der Unterführung auf der K6 zwischen den beiden Kreisverkehren auf der 'Venninger Straße' in Edenkoben zu einer Gefahrenstelle. Das ankommende Regenwasser konnte nicht schnell genug abfließen und stieg in der Senke auf eine Höhe von etwa 25 Zentimeter an. Die hinzugerufene Straßenmeisterei Landau reinigte den Ablauf und der Verkehr konnte uneingeschränkt weiterfahren.

Um bei derartigen Witterungen sicher an Ihr Ziel zu kommen, rät die Polizei: Passen Sie stets ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßen- und Sichtverhältnissen an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell