Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240521.2 Itzehoe: Verletzter Polizeibeamter nach Personenkontrolle

Itzehoe (ots)

Am 20.05.2024 gegen 20:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis, dass sich in der Feldschmiede gegenwärtig 10 Personen schlagen sollen. Im Rahmen des Einsatzes wollten die Beamten die Personalien eines Anwesenden feststellen. Dieser zeigte sich uneinsichtig, verweigerte Angaben zu seiner Person und beleidigte die Einsatzkräfte wiederholt verbal. Im weiteren Verlauf gipfelte die Kontrolle des 22-jährigen Kellinghuseners in Widerstandshandlungen und einem tätlichen Angriff zum Nachteil eines Polizisten. Der Polizist erlitt hierbei Verletzungen und konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen. Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis für den Bereich der Feldschmiede und wird sich in einem Verfahren wegen des Angriffs sowie Beleidigung und das Verweigern der Angaben zu seiner Person verantworten müssen. Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell