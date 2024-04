Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Schmölln: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 22.04.2024 gegen 13:50 Uhr auf der Eisenberger Straße in Lumpzig. Ein 37-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Citroen befuhr die Straße aus Richtung Altenburg kommend in Richtung Gera, kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr Leitpfosten sowie Verkehrszeichen um und kollidierte mit einem Strommast. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Pkw Citroen wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt werden. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell